أوباما يهدد ابنتيه: لا وشم وإلا سأنشر الأمر على يوتيوب

إذا كانت ابنتا الرئيس الأميركي باراك أوباما تفكران في الوشم، فربما عليهما أن تعيدا النظر في هذا الأمر، وذلك بعد تهديد والدهما بأنه سيرسم الوشم ذاته.

ففي مقابلة مع برنامج "توداي" لشبكة "أن بي سي" التلفزيونية، كشف أوباما عن استراتيجيته والسيدة الأولى ميشيل أوباما لإبعاد ابنتيهما عن الوشم. وقال "ما قلناه للفتاتين هو أنه: إذا قررتما رسم الوشم، فسأرسم أنا وأمكما الوشم ذاته بالضبط، وفي المكان ذاته، وسينشر على موقع يوتيوب، وسيعرض على أنه وشم الأسرة"، وأضاف "أعتقد أن هذا ربما يثنيهما عن التفكير بطريقة أو بأخرى بأن هذه وسيلة جيدة للتمرد".



أما عن "زلة لسان" زوجته حين وصفت نفسها بأنها "أم عزباء" في أوائل أبريل/نيسان الماضي، فقال أوباما إنه يتفهم ذلك، فهما كثيراً ما يفترقان، وأحياناً لأسبوع كامل لاسيما أثناء حملته الانتخابية لعضوية مجلس لشيوخ ومن بعدها حملة انتخابات الرئاسية.

وأضاف "أميل إلى إعطاء زوجتي أو أي شخص بعض العذر عندما يقتصر الأمر على زلات اللسان... ولكن ليس هناك شك في أنه كانت هناك أوقات ربما شعرت فيها ميشيل بأنها أم عزباء، إلا أنها بالتأكيد تتفهم الأعباء التي تشعر بها المرأة، لاسيما إذا كانت مسؤولة عن تربية الأطفال ومسؤولة عن العمل في الوقت ذاته".