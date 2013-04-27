أربعيني يخبأ جثة والده في الجدار ليقبض معاشه التقاعدي

أخفى رجل أربعيني على مدى سنتين جثة والده في مخبأ في أحد جدران منزله الواقع قرب روما، من أجل الاستمرار في قبض معاشه التقاعدي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

وعثر على جثة الوالد الذي تفيد المعلومات الأولية أنه توفي في أغسطس/آب 2011 عن عمر 83 عاما، من قبل الشرطة في منزل في مدينة سوبياكو الصغيرة الواقعة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الإيطالية.

الرجل البالغ 44 عاما وضع جثة والده في كوة مصنوعة من الإسمنت وحجر الآجر داخل غرفة الراحل وأقفل بابها بمفتاح وختمه بالسيليكون.

والابن عاطل عن العمل ومدمن مخدرات وله سوابق مع القضاء، وكان يتقاضى منذ سنتين 1400 يورو شهريا وهو معاش والده التقاعدي الذي كان يعمل في مطابع الفاتيكان.

ولم تستبعد الشرطة أن يكون أقدم على قتل والده, وهم بانتظار تحاليل الطبيب الشرعي، كما أوقف الابن الآن بتهمة إخفاء جثة.