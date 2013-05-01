فيديو مأساوي بكاميرا مصور هاو لسقوط طائرة في أفغانستان

ظهر في موقع "يوتيوب" أمس فيديو التقطه مصور هاو كان داخل سيارته لطائرة شحن أميركية من طراز "بوينغ 747" وهي تسقط فجأة في مطار قاعدة "باغرام" الجوية، قرب العاصمة الأفغانية كابل. وظهرت الطائرة وهي تدور، وتنحرف عن مسارها، لتهبط سريعاً على المدرج، وكأن خللاً طرأ عليها، لترتطم بأرض القاعدة الجوية. وتتحول سريعاً إلى كرة مشتعلة من النار، في حادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها، وجميعهم من ولاية ميتشيغن الأميركية، فقضوا في الطائرة التي كانت في طريقها إلى مطار دبي، لكنها تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.

يذكر أن قاعدة "باغرام" تديرها قوات التحالف الدولية في أفغانستان "يساف" التابعة لحلف شمال الأطلس. وكانت متحدثة باسم شركة الشحن الجوي الأميركية ذكرت لوكالة "رويترز" عبر الهاتف من فلوريدا: "نحن فقدنا جميع أفراد الطاقم، والسلامة هي على رأس أولوياتنا، لكنها خسارة مدمرة لنا، وسنعمل بجد مع السلطات الأميركية والأفغانية لمعرفة السبب وراء هذا الحادث المروع".

فيما أشارت "سي أن أن" إلى أن الطائرة بدأت في السقوط فجأة بعدما وصل ارتفاعها إلى ألف 312 قدما فقط، مضيفة أن سوء الأحوال الجوية قد يكون سببا محتملاً وراء تلك الحادثة.

في المقابل، أعلنت حركة طالبان في بيان لها مسؤوليتها عن الحادثة، إلا أن قوات الـ"يساف" نفت أن تكون قد سجلت أي نشاط أو اختراق أمني في محيط القاعدة الجوية، التي تعتبر الأكبر في البلاد.