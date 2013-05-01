36.6 مليون دولار دخل مديرة "ياهو" في 6 أشهر

تقاضت المديرة العامة لموقع "ياهو"، ماريسا ماير، راتباً إجمالياً بلغ 36.6 مليون دولار العام الماضي، بعد تسلمها إدارة المجموعة قبل 6 أشهر بحسب تقرير إخباري، الأربعاء 1 مايو/أيار.

وبلغ راتب ماريسا ماير 454.862 دولاراً، أضيفت إليه علاوة نقدية قدرها 1.12 مليون دولار وأخرى تشمل أسهماً بقيمة 35 مليون دولار، بحسب ما جاء في مستند قدم إلى اللجنة الأميركية للأوراق المالية والبورصات.

وأوضح المستند أن راتب المديرة العامة الأساسي سيبلغ هذا العام مليون دولار، وقد يُضاف إليه مليونا دولار، في حال حققت "ياهو" بعض أهداف الأداء.

وابتداءً من هذا العام، سيتسنى لماريسا ماير الاستفادة من المنافع التي يحصل عليها كبار الكوادر في المجموعة، من قبيل 20 يوم عطلة مدفوعة الأجر.

يُذكر أن ماير قد ساهمت في إطلاق عملاق الانترنت "جوجل"، وكانت أول مهندسة تعمل في المجموعة التي ارتقت فيها لتصبح من كبار كوادرها.

وتعد ماير من النساء الأكثر نفوذاً في منطقة سيليكون فالي، وتسلمت إدارة "ياهو" في تموز/يوليو.

وأنجبت المديرة طفلها الأول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وستحتفل بعيد ميلادها الثامن والثلاثين في مايو/أيار.

وأعاد موقع "ياهو" رسم استراتيجية عمله، التي كانت تتمحور بداية على محرك البحث، وذلك نتيجة تراجع مكانتها في هذا المجال الذي تحتل فيه "جوجل" مرتبة الصدارة.