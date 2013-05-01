"نيويورك تايمز" ثاني صحف أميركا بفضل الموقع الإلكتروني

حلَّت صحيفة "نيويورك تايمز" في المرتبة الثانية بين الصحف الأميركية، وذلك بسبب ارتفاع عدد قراء نسختها الرقمية، في قطاع لايزال يعاني من تراجع النسخ الورقية، بحسب تقرير إخباري الأربعاء 1 مايو/أيار.

وفي نهاية مارس/آذار 2013، تراجع توزيع الصحف الأميركية، البالغ عددها 593 صحيفة يومية، بنسبة 0.7% مقارنة بالتاريخ نفسه من عام 2012. كما هبط توزيع 519 صحيفة تصدر أيام الآحاد بنسبة 1.4%، على ما أظهرت الأرقام الرسمية لهذا القطاع.

وشمل القطاع العام الحالي في أرقامه قرّاء النشرة الإلكترونية للصحف الذين باتوا يشكِّلون 19.3% من قراء الصحف الأميركية في مقابل 14.2 % في 2012.



وحلَّت "نيويورك تايمز" في المرتبة الثانية محل "يو إس إيه توداي" بـ1.8 مليون نسخة، من بينهم مليون قارئ للنسخة الإلكترونية، الأمر الذي يعوّض كثيراً خسارة 50 ألف نسخة مطبوعة في السنة.

ورداً على سؤال حول طريقة الاحتساب المعتمدة، أقرَّ واضعو الدراسة احتمال حصول عدٍّ متكرر لأن المشتركين في النسخة الإلكترونية قد يكونون أيضاً مشتركين في النسخة الورقية.

وباتت أكثر من 300 صحيفة يومية أميركية تفرض مقابلاً مادياً لقراءة نسختها الإلكترونية.