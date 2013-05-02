إهانات عنصرية لوزيرة إيطالية تصفها بـ"القرد الكونغولي"

أمرت الحكومة الإيطالية، أمس الأربعاء، بفتح تحقيق في إهانات وُجّهت عبر مواقع إلكترونية يمينية إلى أول وزيرة من أصول إفريقية في تاريخ البلاد، في قضية تسلّط الضوء مجدداً على المشاكل العنصرية في إيطاليا.

وكانت سيسيل كينغي، طبيبة العيون المولودة في الكونغو، عُيّنت وزيرة للتكامل في الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء إنريكو ليتا يوم السبت الماضي. وهي إحدى سبع نساء يشغلن حقائب وزارية في الحكومة.

حكومة "بونجا بونجا"

ومنذ ذلك الحين تعرّضت كينغي للسخرية على مواقع للفاشيين الجدد، وفي تصريحات عنصرية لسياسي بحزب رابطة الشمال الذي تحالف في الماضي مع رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني. وتسبب ماريو بورغيزيو البرلماني الأوروبي عن حزب رابطة الشمال في جدل سياسي، عندما وصف حكومة ليتا بأنها "حكومة بونجا بونجا" في إشارة الى كينغي. كما قال في تصريحات إذاعية إن كينغي تريد "فرض عادات قبلية" في إيطاليا وإن الأفارقة لم "ينتجوا جينات عظيمة".

ومن جهتها، أمرت وزيرة تكافؤ الفرص جوزيفا اديم المكتب الوطني لمناهضة التمييز بفتح تحقيق مع المواقع الإلكترونية التي وصفت كينغي بكلمات سيئة منها "قرد كونغولي" و"زولو" و"معادية إيطاليا السوداء".