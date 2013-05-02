طفل أميركي في الخامسة يقتل شقيقته البالغة سنتين ببندقية

قتل طفل أميركي في الخامسة كان يلعب ببندقية قدمت له هدية، شقيقته البالغة السنتين في منزل العائلة في كنتاكي حسبما قالت الشرطة.

وقال الطبيب الشرعي في منطقة كامبرلاند الريفية إن ما حصل حادث.

وأصيبت الطفلة التي قال الطبيب الشرعي إن اسمها كارولين ستاركس مطلع بعد الظهر ونقلت الى المستشفى حيث أعلنت وفاتها على ما قالت شرطة الولاية.

وقال الطبيب إن والدة الطفلين التي كانت تقوم بتنظيفات خرجت لبعض الوقت أمام مدخل المنزل.

وأوضح غاري وايت لمحطة تلفزيون محلية "قالت إنه لم تمر أكثر من ثلاث دقائق عندما سمعت الطلقة النارية. وأسرعت الى الداخل ووجدت ابنتها".

والبندقية وهي من نوع ".22 لونغ رايفل" مصممة خصيصاً للأطفال قدمت هدية الى الطفل السنة الماضية. وكانت موضوعة في زاوية إحدى الغرف ولم يكن الأهل على دراية أنها لا تزال محشوة.

وتابع الطبيب يقول "إنها بندقية صغيرة للأطفال من ماركة +كريكيت+".

وقد قتل في الولايات المتحدة 851 شخصا في العام 2011 برصاصات طائشة أطلقت عرضاً.

وكان الكونغرس الأميركي رفض قبل أسبوعين نصوص قانون لتشديد الضوابط على حيازة الأسلحة النارية بعد المجزرة التي وقعت في مدرسة في نيوتاون (شمال شرق) وأسفرت عن سقوط 26 قتيلا نهاية 2012.

