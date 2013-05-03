منع مضيفات الخطوط التركية من وضع أحمر شفاه فاقع اللون

حظرت الخطوط الجوية التركية على مضيفاتها وضع أحمر شفاه أو طلاء أظافر بألوان حمراء فاقعة في خطوة أثارت حفيظة العلمانيين، الذين يخشون أن تنجرف البلاد في التيار الإسلامي.

وذكرت الخطوط الجوية التركية رابع أكبر شركة طيران في أوروبا أن الهدف من الحظر هو أن تبدو المضيفات في مظهر "غير مصطنع وأنيق من خلال استخدام ألوان هادئة"، إذ إن بساطة المظهر تحدث تواصلا أفضل مع الركاب.

وقال بيان الشركة "ولأن أزياء طواقمنا الحالية لا تشمل اللون الأحمر أو الوردي الفاقع وغيرهما فإن استخدام طواقمنا لأحمر شفاه وطلاء أظافر من هذه الألوان يفسد التناغم البصري."

تأتي هذه التوجيهات في أعقاب قيود أخرى فرضتها الشركة على مظهر الموظفين وتقديم الكحوليات. ويقول منتقدون لها إنها تعكس تأثير القيم الدينية المحافظة للحكومة على الشركة.

وقال أتيلاي أيجين، رئيس نقابة الطيران المدني لرويترز "تتفق هذه التوجيهات الجديدة مع رغبة إدارة الخطوط الجوية التركية في تشكيل الشركة لتلائم مواقفها السياسية والأيديولوجية."

وأضاف "ما من أحد يستطيع أن ينكر أن تركيا أصبحت دولة أكثر محافظة من الناحية الدينية."

وقال أيجين إن الخطوط الجوية التركية ألغت منذ أكثر من عام حظرا كانت قد فرضته من قبل على ارتداء الموظفات الحجاب، وإن هناك محجبات يعملن حاليا في مكاتب تسجيل المسافرين وقطاعات أخرى بالشركة.

وقالت مضيفة الطيران أسلي جوكمين (30 عاما) "يعترضون على أحمر الشفاه وطلاء الأظافر الذي ظللنا نستخدمه لسنوات." كانت جوكمين خسرت عملها مع 300 آخرين العام الماضي خلال احتجاج نقابي وتقدمت بالتماس للعودة لوظيفتها، ولم يتسن الوصول إلى مضيفات يعملن في الشركة حاليا للتعقيب.