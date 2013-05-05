تفكيك شبكة واسعة للاتجار بالماريغوانا بين إسبانيا وهولندا

فككت السلطات الإسبانية شبكة لزراعة الماريغوانا والاتجار بها بين إسبانيا وهولندا، وأوقفت 21 شخصاً، وضبطت 13 ألف نبتة ماريغوانا، في إطار أكبر عملية من هذا القبيل في البلاد، على ما أكدت وزارة الداخلية، بحسب تقرير إخباري، الأحد 5 مايو/أيار.

وبناء على أمر صادر عن السلطات القضائية الأوروبية، تقرر تجميد أملاك بقيمة تتخطى 4.4 مليون يورو، من بينها 18 مبنى من أصل 23 في هولندا، في إطار تدبير احتياطي.

وخلال 22 عملية تفتيش شارك فيها أكثر من مئة شرطي إسباني، تم ضبط 14 سيارة فاخرة، و6 دراجات نارية، و15 كيلوغراماً من الحشيش الأفغاني.

وأوقفت السلطات 21 شخصاً، غالبيتهم من أصل هولندي، كما عُثر على 15 مزرعة حشيش، تضم أكثر من 13 ألف نبتة ماريغوانا في عدة مناطق إسبانية.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه العملية "هي الأفضل التي تقوم بها حتى الآن قوى الأمن، وتستهدف منظمة إجرامية كانت تنتج المخدرات بوتيرة منتظمة ومكثفة، وتدر منها أرباحاً طائلة".

وبثت الوزارة شريط فيديو يُظهر عناصر الشرطة وهي تقتحم باب أحد المواقع التي تم تفتيشها.

وتعد إسبانيا الممر الرئيسي للمخدرات الآتية من إفريقيا وأميركا اللاتينية إلى أوروبا، وشهدت البلاد أعلى نسبة من عمليات ضبط الكوكايين والحشيش في أوروبا.