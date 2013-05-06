متاحف نيويورك تفتح أبوابها 7 أيام تلبية لطلب الجمهور

تواجه متاحف نيويورك الكبرى طلباً متزايداً من المهتمين بها، مما دفعها إلى أن تفتح أبوابها سبعة أيام في الأسبوع.

وأقر متحف الفن الحديث (موما) الواقع في قلب مانهاتن الأول من مايو/أيار تطبيق هذا التوجه متخلياً عن يوم الإغلاق الذي كان محدداً يوم الثلاثاء.

وزاد عدد زوار "موما" بشكل كبير منذ تجديده وتوسيعه في العام 2004 من 1,5 مليون زائر إلى 3 ملايين سنوياً.

وقال مدير متحف "موما" غلين لوري "زيادة ساعات عمل المتحف لكي يبقى مفتوحاً سبعة أيام في الأسبوع سيساعد في تلبية الطلب المتزايد".

وسيحذو متحف "متروبوليتان ميوزيوم "الواقع قرب سنترال بارك وهو الأكبر في نيويورك حذوه في الأول من يوليو/تموز لخدمة الجمهور بشكل أفضل، إذ إن عدد الزوار يستمر في الارتفاع في قاعاته الكثيرة.

ويوضح مديره توماس كامبل "العام الماضي جاءنا 6,28 مليون زائر وهو عدد قياسي، وكنا نرفض آلاف الزوار أيام الاثنين عندما نكون مغلقين. وستعمل المواعيد الجديدة على تصحيح الوضع".

أما متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك فقد اعتمد منذ فترة العمل سبعة أيام في الأسبوع وهو لا يغلق إلا يومين في السنة في عيدي الشكر والميلاد.

بينما لا يزال متحف "غوغينهايم" الشهير يغلق أيام الخميس.

ويختلف الوضع في عواصم العالم، ففي لندن بريتيش ميوزيوم وناشونال غاليري وتايت مودرن وتايت بريتن، تفتح سبعة أيام في الأسبوع، لكن في باريس يغلق متحف اللوفر والملكة صوفيا أبوابهما الثلاثاء، ومتحف أورسي الاثنين.

