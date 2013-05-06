مصر.. 3 دببة تتصارع حتى الموت للفوز بقلب "هاني"

دفعت ثلاث دببة إناث حياتهن ثمناً للفوز بقلب دب ذكر، فقد كشفت اللجنة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة المصرية عن وفاة الدبة "فرح" التي تبلغ من العمر 11 سنة و"نبيلة" 13 سنة و"لولو" 4 سنوات، وأن سبب الوفاة كان نتيجة حدوث اشتباكات بينهن على الدب "هاني" 7 سنوات.

بدأت الاشتباكات بعدما قررت حديقة الحيوان بالجيزة تقريب الدبب الثلاث من الدب "هاني" لفترة موسم التزاوج، وبدأ الصراع فور إحضارهن إلى القفص الخاص بالدب "هاني"، بحسب ما ورد في صحيفة "الأنباء".

وانتهت اللجنة من تشريح الجثث التي أسفرت عن بيان أسباب الوفاة، فكانت أولها وقوع "فرح" في حوض الماء والثانية "نبيلة" من أعلى جبل مبيت الدببة مما أدى إلى كسر في الرقبة، أما الدبة الثالثة "لولو" فقد تعرضت لكسر في الضلوع.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة تمام، رئيس الإدارة المركزية بحديقة الحيوان بالجيزة، إنه سيتم عمل نعي رسمي لمحبي جمهور الدببة. وأضافت: "يوجد لدينا "عنتر" والد الإناث الثلاث، بالإضافة إلى أنثيين و"هاني"، وتمت الإجراءات النهائية لدفن الفقيدات الثلاث.