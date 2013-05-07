العثور على 3 فتيات فُقدن قبل 10 أعوام في أميركا

عثرت شرطة مدينة كليفيلاند الأميركية على ثلاث فتيات مفقودات منذ 10 سنوات في منزل قرب المنطقة التي فُقدن فيها، وتم اعتقال ثلاثة أشقاء في القضية.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الفتيات الثلاث: أماندا بيري وجينا ديجيزيس وميشيل نايت المفقودات منذ 10 سنوات، وُجدن في منزل في جادة سيمور، مؤكدة أنهن في صحة جيدة.

وقالت إن رجلاً من أصول لاتينية اعتقل في القضية قبل أن تعلن لاحقاً عن اعتقال اثنين من أشقائه أيضاً. وفقدت الفتيات في حالات منفصلة قبل عقد من الزمن.

إلى ذلك، أعرب قائد شرطة كليفيلاند، مايكل ماكراث، عن اعتقاده بأن الثلاث احتجزن في المنزل، حيث عثر عليهن وبقين فيه طوال فترة اختفائهن، مشيراً إلى أن الأشقاء الثلاثة محتجزون في سجن المدينة بانتظار توجيه تهمٍ إليهم.

واحتشد العشرات أمام المنزل الذي عُثر فيه على الفتيات بينهم عائلاتهن وأقاربهن.

يُذكر أن بيري فُقدت وهي في عمر السادسة عشرة عام 2003، بينما فُقدت ديجيزيس وهي في الرابعة عشرة عام 2002، ونايت فقدت عام 2002 وكان عمرها 22 عاماً.

