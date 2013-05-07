مسؤول مكافحة الاعتداء الجنسي بالجيش الأميركي مُتهم بالتحرّش

اعتُقل رئيس وحدة مكافحة الاعتداءات الجنسية في سلاح الجو الأميركي، جيفري كروسينسكي، ووُجّهت إليه تهمة التحرش الجنسي بامرأة لا يعرفها، وأقيل من منصبه فيما يجري التحقيق في القضية، حسب ما أفاد مسؤولون أميركيون.

وأضاف المسؤولون أن الكولونيل كروسينسكي البالغ من العمر41 سنة اعتُقل في أرلينغتون بولاية فيرجينا بعدما أقدم على التحرش بامرأة في مرآب للسيارات، قريب من مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

ومن جانبه، قال جورج ليتل، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن وزير الدفاع تشاك هاجل تحدث في وقت لاحق مع وزير سلاح الجو مايكل دونلي بشأن الواقعة وعبر عن "الغضب والاستياء بشأن تلك الاتهامات المزعجة"، مؤكداً "أن هذا الأمر سيتم التعامل معه بسرعة وحسم".

وقال متحدث باسم شرطة مقاطعة أرلنغتون إن المرأة واجهت كروسينسكي الذي كان تحت تأثير الخمر وحاولت صدّه، ثم عمدت إلى الاتصال بالشرطة عندما حاول الإمساك بها من جديد.

وأضاف المتحدث أن الشرطة احتجزت كروسينسكي في بادئ الأمر، لكنها أطلقت سراحه بعد سداد كفالة خمسة آلاف دولار. وأكد المتحدث اسم كروسينسكي واعتقاله لكن لم يكن يعلم رتبته أو مسمى وظيفته في سلاح الجو.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأميركي جون دوريان إنه تمت إقالة كروسينسكي من منصبه، الذي تسلمه في فبراير/شباط الماضي، فيما تستمر التحقيقات في القضية، وأفرج عن كروسينسكي بموجب كفالة تقدر بـ5 آلاف دولار، على أن يمثل أمام القاضي للنظر في القضية يوم الخميس المقبل.