رئيسة وزراء تايلاند تتعرض للشتم في أحد المواقع الرسمية

وضع قراصنة شتائم موجهة إلى رئيسة الوزراء التايلاندية، ينغلاك شيناواترا، على موقع رسمي للحكومة، بعد أيام من إيداعها شكوى ضد رسام كاريكاتير تتهمه بقذفها.

وكتب القراصنة إلى جانب صورة للسيدة ينغلاك تبدو فيها مسرورة، على الموقع الذي أقفل بعد دقائق "أنا معتوهة". وأضافوا "أعرف أني أسوأ رئيسة وزراء في تاريخ تايلاند".

وحذر سوراناند فيجاجيفا، المسؤول في مكتب رئيسة الوزراء، من أن "قرصنة موقع إنترنت أمر سهل، لكن لا تنسوا أن التعرف إلى من قام بذلك ليس أمراً صعباً أيضاً". وأضاف أن "شباناً صغاراً هم الذين فعلوا ذلك على الأرجح.. أو لأسباب سياسية".

وكانت رئيسة الوزراء التايلاندية، رفعت الأسبوع الماضي، شكوى قدح وذم على شاي راشاوات، رسام الكاريكاتير في إحدى الصحف اليومية المحلية واسعة الانتشار، فتسببت في اندلاع نقاش حاد حول حرية التعبير.

وقد ألمحت هذه العبارة على ما يبدو إلى خطاب ألقته ينغلاك في منغوليا الثلاثاء، حيث انتقدت بعبارات قوية غير مألوفة الانقلاب الذي أطاح شقيقها ثاسكين في 2006.

وقد أثار الخطاب عاصفة في تايلاند، التي تشهد انقساماً عميقاً بين مؤيدي ثاسكين ومعارضيه.

وقد تعرض موقع ينغلاك على "تويتر" للقرصنة بعد أشهر من وصولها إلى الحكم في 2011، واتهمها القرصان الذي سلم نفسه بعدم الكفاءة.