"سيرك" مأساوي لدبٍّ يفلت من عقاله ويفترس قرداً

يبدو أن الطبع يغلب التطبّع، هذا ما حدث على الأقل أثناء عرض ترفيهي لسيرك في "بارك شنغهاي" الصيني، حيث ثارت ثائرة دبّ، مُفتَرض أنه مُروَّض وتحت السيطرة، فأفلت من عقاله وافترس زميله القرد.

وفي التفاصيل، أثناء تقديم عرض على الدراجات الهوائية من قبل دبّ أسود وقردين صغيرين، وبعد الانتهاء من اللَّفة الثانية، خرج القرد عن مساره وتعثر بالدبِّ، فما كان من الحيوان الضخم الغاضب إلا أن انقضَّ عليه لافتراسه، دون أن تفلح جهود أيٍّ من العاملين في السيرك أو المدربين في ردِّ الحيوان الثائر عن طريدته.

إلا أن شريط الفيديو الذي تمَّ تداوله مؤخراً على موقع "يوتيوب"، أثار حفيظة العديد من جمعيات حماية الحيوان، معتبرة تدريب الحيوانات وإجبارها على الاشتراك في "أولمبياد الحيوانات البرية"، أو ركوب الدراجات والقيام بعروض وحركات منافية لطبيعتها البرية، يعد تعذيباً.

وفي المقابل، أكد موقع الحديقة الذي ينظِّم تلك العروض أن الهدف الوحيد منها هو إظهار مهارات تلك الحيوانات وذكاء تكيُّفها. وفي حين لم يتضح ما إذا كان الشريط أو العرض حديثاً، إلا أن حديقة شنغهاي أكدت أن العرض المذكور يعود إلى عام 2006.