الخطوط الجوية التركية تتراجع عن حظر "أحمر الشفاه"

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية، الخميس، إنها لن تمنع المضيفات على متن رحلاتها من وضع أحمر شفاه أو طلاء أظافر باللون الأحمر الفاقع بعد انتقادات من أتراك علمانيين قلقين من تبني تركيا توجهاً إسلامياً بشكل زائد.

وقالت الناقلة الوطنية في بيان هذا الشهر إن وضع أحمر الشفاه وطلاء الأظافر باللونين الأحمر أو الوردي الداكن من شأنه إفساد "التناغم البصري" بالنسبة للمضيفات.

غير أن الرئيس التنفيذي تيميل كوتيل قال إن هذا الأمر أصدره مديرون صغار متحمّسون بشكل زائد ولم يتشاوروا مع رؤسائهم.

وقال كوتيل للصحافيين في لندن: "بالنسبة لأحمر الشفاه لم تكن هناك مشكلة.. لكن مديرين صغاراً نوعاً ما كتبوا ورقة دون التشاور معنا، وتم تسريب تلك الورقة للإعلام وأصبحت قضية كبيرة".

وعندما سُئل عما إذا كان هناك حظر أجاب بالنفي، وأكد أن المضيفات يمكنهن وضع أحمر الشفاه وطلاء الأظافر بأي لون.