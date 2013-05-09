فنادق إماراتية تقرر الامتناع عن تقديم وجبات "الهامور"

أطلقت فنادق إماراتية دعوةً لوقف تقديم الأسماك المهددة بالانقراض في وجبات مطاعمها، ومنها أسماك الهامور، بحسب تقرير إخباري، الخميس 9 مايو/أيار.

وأعلنت فنادق مشاركة في معرض السفر والسياحة العربي في دبي أنها "تمتنع فعلياً عن تقديم أنواع من الأسماك قليلة التكاثر إلى نزلائها مساهمة منها في حماية البيئة البحرية".

وقال باتريك أنطاكي، مدير فندق بإمارة الفجيرة الإماراتية، إن الفندق يقدم هذه التجربة منذ عدة أعوام، إذ أوقف تقديم سمك "الهامور" في جميع مطاعمه.

وأضاف أن "الفندق تعاون مع منظمات معنيّة بحماية الحياة البحرية في نشر بيانات لنزلاء الفندق توضح أن هذا النوع من الأسماك مهدد بالانقراض في مياه الخليج والمحيط الهندي، وأن الصيد المستمر له تسبب في تناقصه بمعدلات كبيرة".

وأشار أنطاكي إلى أن نزلاء الفندق "أبدوا ترحيباً كبيراً بهذه المبادرة وساعدونا على استمرارها"، موضحاً أن "هذا النوع من الأسماك لا يتكاثر إلا بعد بلوغه عمراً كبيراً، لكن للأسف يتم اصطياده صغيراً، ما يجعله النوع الأقرب للانقراض".

ودعا الفنادق العربية والعالمية للتوقف عن تقديم هذه الأسماك لنزلائها، حماية لها من التناقص وحفاظاً على الحياة البحرية.

وإلى ذلك، أعلن فندق آخر في دبي انضمامه للحملة، مؤكداً أنه "توقف عن تقديم الهامور في جميع مطاعمه".

وذكرت إدارة الفندق أن "التوقف عن تقديم هذا النوع من الأسماك للنزلاء أصبح واجباً على كل الفنادق والمطاعم حماية للبيئة البحرية".

وكانت وزارة البيئة الإماراتية أطلقت عدة تحذيرات تؤكد تناقص أسماك الهامور في سواحل البلاد لتعرضها للصيد الجائر، موضحة أن الإقبال الكبير على هذا النوع من الأسماك لتقديمه في الفنادق والمطاعم تسبب في تناقصه بشكل كبير.