متشرد يحصل على 3000 دولار بسبب شاربيه

لا شك أن الحصول على مبلغ مالي أياً كان قدره هكذا فجأة، خبر يدخل البهجة إلى قلب كل إنسان. فما بالك إذا كان هذا الشخص رجلاً مشرداً، لا مأوى له ولا معيل. لعل هذا ما حصل مع متشرد أميركي، عندما فوجئ بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، يوضع بين يديه، بعدما صورته مجموعة من الشباب ونشرت الفيديو على قناة في الولايات المتحدة. فما كان من هذا الفيديو، الذي ظهر فيه الرجل يقدم حركات استعراضية بشاربيه الكبيرين، إلا أن حقق بعد نشره على يوتيوب، أكثر من 1.7 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة.

وكانت شركة "وات أفر" وهي قناة شبابية حديثة، تبث أفلاما وتقارير قصيرة، معظمها خفيف وطريف، على موقع "يوتيوب"، أطلقت حملة تبرع عبر الإنترنت لمساعدة المتشرد الذي ساهم بشكل كبير في الترفيه عن مشاهدي قناة يوتيوب، فأدخل البهجة إلى قلوب المئات من الناس، فحصلت بالتالي على هذا المبلغ الذي سلمته له مع بعض الهدايا، من ملابس وغيرها.

وفي الشريط يظهر الرجل متفاجئاً لما حصل معه ويكاد لا يصدق أن مجرد حركات استعراضية بشاربين اعتاد عليها، درت عليه هذا المبلغ، فبادر الشباب الذين أعطوه المال، ممازحاً بالقول: "الآن عليّ أن أبحث عن مصرف لأدخر فيه أموالي".