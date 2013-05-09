"لامبورغيني" تحتفل بعيدها الـ50 متبخترة في ميلانو

عبرت مئات السيارات من ماركة لامبورغيني من سنوات مختلفة مدينة ميلانو، المحطة الأولى من "جولة كبيرة" في إيطاليا، تنظم بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء إنتاج هذه السيارات.

وشكلت 350 سيارة باللون الأحمر والأصفر والأزرق قافلة امتدت على أربعة كيلومترات في انطلاق هذه الجولة الكبيرة، التي تنتهي السبت في المقر العام لشركة لامبورغيني قرب بولونيا.

وتجمع سائقو السيارات الخاصة أو التي تملكها شركات من 29 دولة مختلفة، على ما أوضح المنظمون، وكان الوفد الأكبر من بريطانيا مع 71 سيارة تلتها ألمانيا وإيطاليا وسويسرا مع 30 سيارة لكل منها، ومن البلدان المشاركة في الحدث إندونيسيا واليابان ولبنان والكويت وكوريا الجنوبية وتونس وأوكرانيا.

يذكر أن شركة لامبورغيني بدأت إنتاجها عام 1948 مع الجرارات وانطلقت عام 1963 فقط في صناعة هذه السيارات الفاخرة القوية، ولديها راهناً 120 نقطة بيع في العالم، وهي ضمن مجموعة فولكسفاغن الألمانية.