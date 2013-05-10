نجم الـ"غانغام ستايل" يحاضر في "هارفرد" محققاً حلمه الأميركي

بعد لقاء قياديين سياسيين ونجوم عالميين، حطّ المغني الكوري الجنوبي ساي رحاله في جامعة "هارفرد" الأميركية العريقة ليلقي محاضرة أمام طلابها. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حوالي ألف شخص احتشدوا ليحضروا محاضرة نجم الـ"غانغام ستايل" في هارفرد.

وقال ساي "الموسيقى توحد الجميع، هي أمر يتجاوز اللغة، وأنا فخور جداً بها. الناس لا يدركون معنى الكلمات، ولكنهم يبدون سعداء جداً". وأضاف أنه لطالما حلم أن يصبح مغنياً كورياً مشهوراً في الولايات المتحدة ولكنه لم يتوقع أن يكون هذا الشخص.

يذكر أن أغنية "غانغام ستايل" لـ"ساي"، حطمت الأرقام القياسية على موقع "يوتيوب"، كما أن أغنيته الجديدة "جنتلمان" حققت نسبة مشاهدة عالية جداً في الأيام الأولى لعرضها.