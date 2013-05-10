وزير خارجية بوركينا فاسو يفقد وعيه مباشرة على الهواء

فقد وزير خارجية بروكينا فاسو جبريل يابيني باسوليه وعيه خلال مؤتمر صحافي، عقد أمس الخميس في أنقرة، مع وزير الخارجية التركية أحمد داوود أوغلو.

وفي التفاصيل، أن أوغلو لاحظ تردد ما من قبل الوزير، فاقترب منه ليتأكد من عدم وجود أي مشكلة في سماع الترجمة أو ما شابه، فما كان من جبريل، إلا أن تهاوى فاقداً الوعي، ليسقط بعدها على الأرض. وقد سارع أوغلو لالتقاطه.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن باسوليه فقد وعيه خلال المؤتمر الصحافي وحاول داوود أوغلو ومسؤولون آخرون مساعدته لمنعه من السقوط عن المنبر بحسب "يونايتد برس".

وفي حين نقل باسوليه إلى المستشفى على الفور، ذكرت أنباء أن الوزير كان يعالج بالمضادات الحيوية من نزلة برد، لربما كان لها أثر واهن على الوزير الذي فقد وعيه لبرهة وانهارت قواه، إلا أنه استعاد عافيته لاحقاً.