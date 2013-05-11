بعد كر وفر.. جثمان مفجر بوسطن تحت تراب فرجينيا

دفن جثمان المشتبه به القتيل في تفجير ماراثون بوسطن تيمورلنك تسارناييف في مقبرة إسلامية في فرجينيا، بعد أن قضت السلطات أسبوعا في البحث عن مثوى أخير لرفات المشتبه به ذي الأصل الشيشاني.

وقالت الشرطة إن جثمان تسارناييف، الذي قتل في 19 أبريل/ نيسان في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، نقل في وقت سابق هذا الأسبوع من مقر متعهد لدفن الموتى في ورشستر بولاية ماساتشوستس.

وشهدت دار متعهد الدفن احتجاجات مستمرة على مدى الأسبوع الماضي، بينما كانت تبحث عن مقبرة تقبل الجثمان.

لكن الجدل يبدو أنه لم ينته أمس الجمعة، إذ قال مسؤولون من كارولينا كاونتي في فيرجينيا حيث توجد المقبرة، إنهم يراجعون إجراءات الدفن، ليتأكدوا من مدى مطابقته للقانون.