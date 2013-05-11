زلزال في عُمان وآخر عنيف يهز جنوب إيران

هز زلزال عنيف بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران، صباح اليوم السبت، على ما أعلن المركز الجيوفيزيائي الأميركي. ووقع الزلزال في الساعة 2,08 بتوقيت غرينتش، وحدد مركزه على مسافة 85 كلم جنوب شرق مدينة ميناب في محافظة هرمزكان، وأتى على عمق 36,44 كلم، بحسب ما أفاد بيان صادر عن المركز الجيوفيزيائي. وفي حين وصل عدد المصابين إلى أكثر من 16 جريحاً، قدر المركزاحتمال وقوع قتلى بنسبة 35%.

إلى ذلك، أعلن معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالاً بقوة 6.3 درجة وقع في سلطنة عمان، اليوم السبت، قرب مدينة خصب شمال السلطنة. وأضاف المعهد أن الزلزال كان على عمق 33 كلم، وكان مركزه يقع على بعد 186 كلم شرقي خصب.

يذكر أنه في التاسع من نيسان/إبريل، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة منطقة ريفية في جنوب غرب إيران، وأسفر عن 37 قتيلاً وأكثر من 800 جريح. ولم يلحق الزلزال أضراراً بمحطة بوشهر النووية الوحيدة في البلاد.