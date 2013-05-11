صورة طفلة تطل من الشرفة في صيدا تثير الفضول

تداول نشطاء على الإنترنت صورة لطفلة صغيرة في مدينة صيدا جنوب لبنان، وظهرت الطفلة وهي تحاول جاهدة متابعة الأحداث التي عرفتها المدنية.

وكانت الطفلة التي لا يتجاوز عمرها العام، بحسب ما أظهرت الصورة، تتمسك بشرفة منزلها، لتتمكن من إلقاء نظرة على الشارع، ووصل بها الفضول حد أن وقفت على أطراف قدميها، وإلى أبعد مدى حتى ترى ما يجري.

البعض علق في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى فضول الأطفال في هذه السن المبكرة لمعرفة ما يجري في محيطهم، وبعضهم أعطى للصورة بعدا سياسيا، من خلال الإشارة إلى تردي الوضع في صيدا.