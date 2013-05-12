بلدية دبي تحذر المواطنين من عبوات المشروبات الغازية

أصدرت بلدية دبي سلسلة تحذيرات للمواطنين لتجنب التقاط البكتيريا والإصابة بالأمراض مع تسجيل عدد من حالات التسمم وحتى الوفاة عالميا جراء الشرب من عبوات المشروبات الغازية والعصائر دون تنظيفها، فالكثير من الأمراض تسببها بكتيريا موجودة على تلك العلب المعدنية.

ويعمل خبراء في السلامة الغذائية على توعية الناس في الإمارات العربية المتحدة بعد أن أثبتت اختبارات اختباء أنواع من البكتيريا على وجه هذه العلب وينصح هؤلاء بتنظيف العلبة قبل الشرب منها أو نقل المشروب منها الى كأس آخر تحاشيا لالتقاط أي ميكروبات.

وقال بشير حسن خبير في السلامة الغذائية "قد يكون هناك جرذ في مستودعات التخزين وقد يقوم الجرذ بالجلوس على العلب وحتى التبول عليها وعندها قد تنتقل البكتيريا الى الإنسان متى شرب منها".

وتحمل الجرذان وغيرها من الحيوانات بكتيريا ليبتوسبيرا وعندما يحتك البشر باي سائل يحمل هذا النوع من البكتيريا يصاب بالمرض على الفور وهذا ما جعل عدد كبير من الناس يفضلون العبوات الاخرى وليس العلب المعدنية.

وكشف خالد شريف العوضي مدير قسم الرقابة على الأغذية في بلدية دبي أن هناك أكثر من عشر ملايين طنا من الغذاء تصل عبر دبي واصفاً ذلك بالتحد الكبير، وقال "علينا نحن والشركات الخاصة وحتى المستهلك تحمل المسؤولية معا".

هذا وأشار خبراء السلامة الغذائية الى أن إمكانية نقل البكتيريا قد تكون نادرة نظرا الى انها تحتاج الى معايير معينة من الحرارة والرطوبة لكن يجدر على المستهلك اتخاذ الاحتياطات اللازمة مؤكدين انه من الافضل مسح غطاء العلبة أواستخدام قشة للشرب أو حتى سكب المشروب في علبة اكثر أمانا".