الأميركية باربرا وولترز تعلن اعتزال العمل التلفزيوني

أعلنت باربرا وولترز، التي أصبحت سنة 1976 المرأة الأولى التي تقدم برنامجاً تلفزيونياً إخبارياً يومياً، أنها ستعتزل العمل التلفزيوني السنة المقبلة.

وقد بدأت وولترز (83 عاماً) مسيرتها المهنية في الصحافة التلفزيونية سنة 1961 في نشرة الأخبار الصباحية على محطة "أن بي سي" والبرنامج الترفيهي "ذي توداي شو". وبعد 15 سنة، انتقلت إلى المحطة المنافسة "أيه بي سي"، حيث شاركت في تقديم برنامج "إيفنينغ نيوز" فأصبحت الصحافية الأولى التي تشارك في تقديم برنامج إخباري.

وقد عرفت وولترز مؤخراً بمشاركتها في تقديم برنامج "ذي فيو" الحواري النهاري الذي أطلقته سنة 1997، ويضم البرنامج مجموعة من النساء يناقشن أحدث القضايا، وقد أصبح منبراً دائما للمرشحين للرئاسة الأميركية.

ونشرت وولترز على موقع "أيه بي سي" الإلكتروني رسالة جاء فيها "أنا سعيدة جدا بقراري وأتوق إلى سنة رائعة ومميزة في كل من "ذي فيو" ونشرة أخبار أيه بي سي"، مضيفة "أطلقت "ذي فيو" بنفسي وأنا سعيدة لأنه سيستمر بعد مغادرتي".

وفي مسيرتها الصحافية، أجرت وولترز مقابلات مع قادة عدة، مثل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو والرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن وكل الرؤساء الأميركيين وزوجاتهم، بدءا من الرئيس ريتشارد نيكسون.