محمد بن راشد يفتتح منتدى الإعلام العربي الـ12 في دبي

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثانية عشرة لمنتدى الإعلام العربي، تحت شعار "الإعلام العربي في المراحل الانتقالية"، ويناقش المنتدى على مدى يومين قضايا إعلامية مهمة في ظل تطورات المنطقة.

ويشارك في المنتدى حشد من الإعلاميين يزيد على 4 آلاف، من بينهم خبراء ومتخصصون في قطاعات العمل الإعلامي المختلفة، ويجتمعون في مدينة دبي لمناقشة الظواهر الإعلامية التي أفرزتها هذه المرحلة المشحونة بالأحداث والتي يشهدها الوطن العربي من تطورات سياسية وأمنية واجتماعية سريعة الوتيرة وعميقة الأثر، وما صاحب تلك التطورات من جدل واسع حول دور الإعلام ومدى إسهامه في تحديد مسار تلك التطورات المتلاحقة.

وحظيت هذه الدورة من المنتدى بمشاركة عدد من الرموز العربية أبرزها شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث ألقى الكلمة الرئيسية للمنتدى، كما شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي الحضور من خلال حوار هام ألقى فيه الضوء على عدد من أهم القضايا المتعلقة بالشأن العربي.

وشهد اليوم الأول انعقاد ثلاث جلسات صباحية متزامنة، تبحث إحداها في مجمل التحديات التي تواجهها صناعة الأخبار، كما شهدت الجلسة الرئيسية حضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.