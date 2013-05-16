صديق كيم كارديشيان النجم كيني "غير محظوظ.. مرّتين"

يبدو أن صديق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان في لوس أنجلوس النجم كيني ويست غير محظوظ أو "منحوس" في ذلك اليوم الذي كان على موعد مع صديقته كارديشيان، وفقاً لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الخميس 16 مايو/أيار.

فعندما زارها في منزلها بسيارته "لامبورغيني" والتي تبلغ قيمتها 750 ألف دولار، ترك مركبته لعامل في المنزل ليدخلها في مواقف السيارات، لكن هذا الأخير تركها وسط البوابة الرئيسة للمنزل، فما لبثت أن أقفلت البوابة الإلكترونية "أوتوماتيكياً" لتصطدم بجسد مركبة كيني.

ولم يقف الحظ عند هذا الحدّ إنما وخلال ترجّله وصديقته كيم للذهاب إلى أحد المطاعم اصطدم رأسه بلوحة إعلانية، أما الطريف في الأمر فهو أن اللوحة كتب عليها بخط كبير "تحذير".

وذكر موقع "تي أم زد" أن كيم اتصلت بشركة تصليح لمعرفة قيمة تصليح سيارة صديقها من الأضرار الناجمة جراء اصطدامها ببوابة منزلها.