وصفة كوكا كولا تُباع بـ15 مليون دولار

ظنَّ أميركي كان يؤكد أنه عثر في مجموعة من الأوراق القديمة على الوصفة الأصلية والسرية جداً لمشروب كوكا كولا خلال بضع دقائق، أمس الأربعاء، أنه باع وصفته على موقع "إي باي" في مقابل 15 مليون دولار.

وكان كليف كلوج الذي يتنقل بين مدينتي سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) ورينغولد في ولاية جورجيا (جنوب شرق)، حيث يقع مقر شركة "كوكا كولا" (مدينة أتلانتا)، يعتقد أنه عثر على الوصفة السرية جداً للمشروب مطبوعة على ورقة مصفرة بين مستندات قديمة تعود لصيدلاني من ولاية تينيسي طرحت للبيع بعد وفاته.

وقد صرّح الرجل، وهو طيار، للمحطة التلفزيونية المحلية "دبليو إكس آي إيه: "تتضمن هذه الرسالة وصفة إنتاج"، هي برأيي لمشروب "كوكا كولا".

وقرر أن يبيع هذه "الوثيقة التاريخية" المؤرخة في 15 كانون الثاني/يناير 1943، من دون أن يضمن صحتها، بسعر يبدأ بـ15 مليون دولار، مع إمكانية شرائها على الفور في مقابل 15 مليون دولار.

ولم يزايد أي مشتر في هذا المزاد الذي أغلق صباح أمس الأربعاء، غير أن أحد الهواة اقترح شراء الوثيقة على الفور في مقابل 15 مليوناً.

لكن لسوء حظ الطيار تبيّن أن هذا الشاري ليس إلا مراهقاً في الـ15 من العمر كان يريد القيام بضرب من المزاح. وقال كليف كلوج لوكالة فرانس برس: "لم يكن ذاك المزاد صالحاً"، وهو يعتزم إعادة طرح الوثيقة بعد ثلاثة أيام. ورفضت مجموعة "إي باي" التعليق من جهتها على هذه المسألة.

أما مدراء شركة "كوكا كولا" فهم "مطمئنو البال"، على ما أكد الناطق باسم المجموعة بيترو كاكور لوكالة فرانس برس. حيث أضاف "الوصفة الأصلية واحدة لا غير وهي مودعة في خزنة" معروضة في متحف "عالم كوكا كولا" في أتلانتا.