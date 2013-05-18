جيرار دوبارديو يشبّه بوتين بـ"بابا الفاتيكان" السابق

أشاد الممثل الفرنسي، جيرار دوبارديو، الذي نال الجنسية الروسية في كانون الثاني/يناير، مجدداً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشبهه بالبابا الراحل يوحنا بولس الثاني، والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران.

وأكد في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا": أن "روسيا بحاجة إلى رئيس مثل بوتين، روسي الطبع، فهو يسعى إلى رد الاعتبار للشعب"، بحسب رأي الممثل الفرنسي. وأضاف من دون أي توضيحات "هو بالنسبة إلي مثل فرانسوا ميتران أو يوحنا بولس الثاني". وكان البابا يوحنا بولس الثاني البولندي الأصل، من أشد مناهضي الشيوعية وكبار مؤيدي حركة "سوليدارنوسك" في بلاده.

من جهة أخرى، نفى دوبارديو أن يكون قد "هاجر" إلى روسيا لأغراض ترويجية، قائلاً "يا لها من مهزلة، فقد مثلت في أكثر من مئتي فيلم، ولست بحاجة إلى أي حملات ترويجية".

وكان جيرار دوبارديو قد أعلن قبل بضعة أشهر عن نيته مغادرة فرنسا للتهرب من دفع الضرائب المرتفعة جداً في نظره، وهو كشف في هذه المقابلة أنه غادر بلاده بسبب سياسة رئيسها فرانسوا هولاند.