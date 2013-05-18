كنغر انزعج من نائب أسترالي مدافع عن البيئة فأشبعه ضرباً

طرح كنغر مذعور نائباً أسترالياً أرضاً، وغرس أظفاره في ساقه حين أفسد السياسي مزاج الحيوان الثديي وهو يأكل وجبته الصباحية في منطقة رعي مر بها النائب شين راتنبري المعروف بدفاعه عن قضايا البيئة وهو يمارس رياضة الجري.

وكان الكنغر الرمادي يرعى في الحديقة الأمامية لمنزل على مقربة من مقر البرلمان الأسترالي، حين فاجأه راتنبري وهو من نواب حزب الخضر المدافع عن البيئة، ومن المواظبين على ممارسة رياضة الجري.

وأثناء فراره غرس الكنغر وطوله 1.4 متر، أظفاره في الساق اليسرى للنائب وطرحه أرضاً وهو يحاول الفرار مذعوراً.

من جهته، قال راتنبري لـ"رويترز" عن حيوان الكنغر: "حين يجفل يميل إلى اتخاذ موقف دفاعي، ويقفز ويضرب بأظفاره، وللأسف كنت في طريقه فضربني".