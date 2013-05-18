هدية أوباما لأردوغان نسر أميركي بتصميم تركي

عبر الفنانان التركيان "يونس أوسلو" و"باريش تاشير"، عن سعادتهما بعد تقديم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، هدية من تصميمهما لرئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، في زيارة الأخير للولايات المتحدة، وهي عبارة عن النسر الأميركي "رمز الولايات المتحدة الأميركية"، رسم داخل قطعة كريستال بطريقة فن التذهيب الشرقية.

وكان أردوغان قد أهدى أوباما هدية تذكارية عبارة عن لوحة مكتوب عليها بالخط العثماني "باراك حسين أوباما"، وهو الاسم الكامل للرئيس الأميركي.

ويعيش الفنانان التركيان في الولايات المتحدة الأميركية، منذ سنوات عدة، وتم ترشيحهما لتصميم هذا العمل من قبل جمعية الصداقة الأميركية التركية بولاية شيكاغو، التي كانت تبحث عن فنان على دراية بالثقافة الأميركية من أصول تركية.