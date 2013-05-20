شاب يفاجئ حبيبته بطلب يدها وسط بطاريق "سكي دبي"

وسط البطاريق التي تتخذ من "سكي دبي" موطناً لها تقدم "هايدن إيدغتن" بطلب يد صديقته "غلاوسيا ألفيس"، التي لم يخطر ببالها أنها ستكون على موعد غير متوقع مع أحد أهم أحداث حياتها في منتجع التزلُّج "سكي دبي".

ويشغل "هايدن إيدغتن" منصباً مرموقاً في الصناعة الفندقية، وقام بطلب يدها أثناء لقائهما مع البطاريق القطبية، واختار هذه اللحظة لينحني طالباً يدها للزواج.

وعلَّق هايدن على ذلك قائلاً: "من اليوم فصاعداً، ستشكل هذه البطاريق مصدر تفاؤل وفرح بالنسبة لي، فهذه الكائنات الودودة والأجواء الفريدة وسط سكي دبي جعلتني لا أتردَّد في طلب يد غلاوسيا. أظنُّ أن هذه بداية رائعة لحياتنا معاً، ونحن نتطلع لإخبار عائلتينا وأصدقائنا عن هذه التجربة في أقرب فرصة".