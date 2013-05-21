تلميذ فلبيني يحمل 41 اسماً "نكاية" في الحكومة

ذُهلت مدرَسة ثانوية فلبينية عند استقبال تلميذ جديد تبيّن أن لديه 41 اسماً. وأفادت صحيفة "فلبين دايلي إنكوايرر" أن أحد تلاميذ مدرسة مدينة أوردانيتا الثانوية، البالغ من العمر 15 سنة، والذي التحق حديثاً بالمدرسة، يحمل 40 اسماً بالإضافة إلى شهرته.

وأشارت إلى أن اسم التلميذ هو "راتزييل تيمشيل إسماعيل زيروبابل زابود زيمري بايك بلافاتسكي فيلو جودايوس إيسورينوي موريا نيلغارا راكوكزي كوتومي كريشنامورتي أشرام جيرام أوم أولتيموس روفينوروم جانكسي جانكو دايموند هو زيف زاني زيكي واكيمان ووي موو تيليتاي شوهكما نيسيتراه ميركافا نيغيل سيفن مورننغ ستار أوغستن سان خوان، بالإضافة إلى شهرته سي سي سي آي آي". ولفتت إلى أن للصبي أخاً في الـ21 وأخت في الـ25 ولكل منهما 20 اسماً.

وأشار الوالد، روفينو راميل، إلى أن قراره إطلاق أسماء طويلة على أولاده كان لإعطاء درس للحكومة بشأن المرونة. وأوضح أنه يوم توجّه لتسجيل ابنه، أعطاه الموظفون ورقة لا تتسع لاسم طويل فسألهم: "ماذا لو أردت إطلاق اسم طويل عليه"، وكان الجواب: "لا يمكنك ذلك"، وعندها اتخذ القرار باختيار أسماء طويلة جداً لكل أولاده.