شريحتان طبيتان عليهما دم غاندي تطرحان للبيع بمزاد لندن

تُطرح للبيع شريحتان مجهريتان عليهما آثار من دم المهاتما غاندي، الزعيم الروحي لحركة الاستقلال في الهند، في مزاد بلندن، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تجلبان ما بين 10 آلاف و15 ألف جنيه استرليني.

ومن المعتقد أنه تم الحصول على الشريحتين عندما كان غاندي يتماثل للشفاء بعد أن خضع لجراحة لاستئصال الزائدة الدودية قرب مومباي. ويعتقد أنه تبرّع بالدم للعائلة التي كان يقيم في منزلها.

وقال ريتشارد وستوود بروكس، الخبير في الوثائق التاريخية بمزاد مالوك الذي ستطرح فيه الشريحتان للبيع: "إنهما قطعة فنية يقدسها تلاميذ غاندي خاصة في الهند".

والشريحتان جزء من مجموعة أكبر حصل عليها مزاد مالوك لممتلكات غاندي وتتضمن خفيه وثوبه وملاءة فراشه.

ويتزايد الطلب على التذكارات الخاصة بغاندي منذ أن باع مزاد مالوك عينات تراب وبعض الحشائش عليها بقع دماء يعتقد أنها من المكان الذي اغتيل فيه غاندي عام 1948 مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني العام الماضي.