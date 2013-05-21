ضاحي خلفان: تعليمات بعدم مخالفة سيارات السائحين في دبي

كشف القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم لقناة "العربية" أن هناك تعليمات واضحة لشرطة دبي بعدم مخالفة سيارات السائحين أثناء زيارتهم لدبي، إلا في حالات الضرورة، والتي تتحدد في الإصرار على كسر قواعد السير أو القانون، أو في حالة ارتكاب مخالفات خطرة، وإثبات نية التعمد في ارتكابها، وهو أمر يعتمد على تقدير رجال الشرطة المؤهلين لتحديد ذلك.

وأفاد في تصريحات لـ"العربية"، أنه أصدر تعليمات إلى الإدارة العامة لمرور دبي ومسؤولي الدوريات، ومراكز الشرطة بعدم مخالفة سيارات السائحين إلا في الحالات المذكورة، التي يستطيع رجال شرطة دبي من ضباط وأفراد الكشف عن إذا ما كانت المخالفة المرتكبة عن عمد أم لا، وإذا نتجت عن استهتار بأرواح مستخدمي الطريق.

وأضاف خلفان أن "هذه الخطوة نتيجة إدراك أنه في أغلب الأحيان ضيوف دبي لا يعرفون نظام السير على بعض الطرق، أو قواعد الالتزام بالإشارات المرورية، وهم لا يرتكبون أية حوادث مرورية، لذا يتم التغاضي عن مخالفاتهم المرورية البسيطة".

ومن جانب آخر، أطلق الفريق ضاحي خلفان تميم، قائد عام شرطة دبي، جائـزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، والتي تهدف إلى تكريم الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة الذين يقدمون خدمات جليلة للمجتمع، من خلال المبادرات والأعمال التي يقدمونها في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وغيرها من المجالات الأخرى التي تخدم مجتمع الإمارات.

ودعا خلفان كافة أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم إلى تقديم المبادرات الاجتماعية التي تصبّ في النهاية في مصلحة الوطن وتنمية المجتمع وترسخ ثقافات مجتمعية لدى أبناء هذا الوطن، خاصة الشباب.