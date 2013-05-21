"عين" أتلانتا الأميركية على لندن وعجلتها الدوّارة

يبدو أن منطقة وسط مدينة أتلانتا الأميركية، معجبة بالعاصمة البريطانية لندن، وتود التشبه بها. فقد قرر أعضاء مجلس المدينة الاثنين السماح ببناء عجلة دوارة يصل ارتفاعها إلى 20 طابقاً على غرار عجلة (عين لندن) على ضفاف نهر التايمز في العاصمة البريطانية.

وسيتم نقل عجلة "سكاي فيو اتلانتا" ويبلغ ارتفاعها أقل من نصف ارتفاع عجلة "عين لندن"، من بنساكولا بولاية فلوريدا إلى مكان قريب من مجمع سنتنيال الأولمبي، الذي بني لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها اتلانتا لعام 1996.

وقال جاسون ايفانز المتحدث باسم شركتين للتطوير بمدينة سانت لويس إن الشركتين اشترتا العجلة قبل عام، وقامتا بنقلها من العاصمة الفرنسية باريس- حيث كانت توجد قرب متحف اللوفر- إلى بنساكولا.

وأضاف أن نقل العجلة إلى أتلانتا، يهدف إلى اجتذاب المزيد من الزوار، وأنه لن يتم استخدام أموال دافعي الضرائب في المشروع. وستتألف العجلة من قمرات مغلقة مكيفة الهواء تسع الواحدة منها ستة أشخاص. وقال ايفانز إن العجلة سيجري تركيبها وستكون جاهزة للافتتاح في غضون حوالي ثلاثة أسابيع، وسيدفع الزائرون ما بين 12 إلى 14 دولارا لركوبها.

يذكر أن متوسط عدد زائري عجلة "عين لندن" يبلغ 3.75 مليون شخص سنوياً. بحسب ما تقوله الشركة التي تديرها.