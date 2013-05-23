أهالي "سيد دخيل" العراقية يواجهون الموت بسمّ الأفاعي

تهدّد جموع من الأفاعي، تعد من الأخطر في العالم، أهالي منطقة سيد دخيل في محافظة ذي قار العراقية الذين تركوا منازلهم بعد أن ارتفع عدد القتلى بينهم إلى 60 خلال عامين بسبب هجوم تلك الأفاعي، فيما الرقابة الحكومية شبه غائبة حسب أبناء المدينة.

ووفق إحصائية مديرية صحة ذي قار قتلت الأفاعي ما يقاربُ 60 شخصاً من أبناء المدينة، حيث تحولت ناحية سيد دخيل في محافظة ذي قار (جنوب العراق) إلى مدينة بلا بشر، بعد هجوم الأفاعي على دوائر الدولة والمنازل .

ويتخوف الناس بناحية سيد دخيل من ارتفاع حصيلة القتلى، بعد ازدياد ظهور الأفاعي في فصلِ الصيف يقابلُها تجاهلٌ حكومي.

وتتصفُ أفعى سيد دخيل بِسَيْرها الأُفقي دون الالتواء، ويتراوح طولُها بين 20 و30 سنتمتراً، وهي نوعان: ‏الأولُ من نوع الكوبرا وهي قاتلة، أما النوع الثاني فقد وصفه أطباء أجانب عند زيارتهم إلى الناحية عام 2010، على أنه أخطر أنواع الأفاعي في العالم.

وباتت الأفاعي - وبحسب الأهالي - تزحف باتجاه مركز ‏المدينة متحركةً بحرية سببها اختفاء فرقٍ للمكافحة بالمبيدات للقضاء عليها، المستشفى الفرعي الموجود هنا لا يحتوي على كادر طبي ولا على أجهزةٍ طبيةٍ لإسعاف المصابين، ودائرة صحة ذي قار تمتنع عن الإدلاء بأي تصريح تجاه ما يحدث للمنطقة.

ويتهم أبناءُ المدينة الوزارات المختصة بعدم الفاعلية وتجاهل ما يحل بهم.