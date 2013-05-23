كيري ينهي زيارته للضفة الغربية برغيف شاورما وكنافة

أنهى وزير الخارجية الأميركي جون كيري زيارته إلى الضفة الغربية، الخميس23 مايو/أيار، بتناول رغيف من الشاورما في أحد المطاعم الشعبية بمدينة "البيرة" قبل أن يتوجه إلى محل للحلويات في المدينة ليتناول وقية من "الكنافة النابلسية" ثم يغادر الأراضي الفلسطينية.

وتوجه كيري بصحبة مرافقيه وتحت حراسة مشدّدة إلى مطعم شعبي شهير في مدينة "البيرة"، وعلى بعد كيلومترات من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وطلب رغيفاً من شاورما "العجل" مضافاً إليها جميع السلطات باستثناء الفلفل الحار.

وبعد ذلك مباشرة تناول كيري وقية من الكنافة لدى مطعم للحلويات في المدينة، حيث وجّه سؤالاً لصاحب المطعم بقوله: "ما رأيك في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدفع السلام". وأجابه صاحب المطعم الذي تحدثت إليه "العربية.نت": "نتمنى أن يحل السلام ويعيش الفلسطينيون بأمان مثل بقية العالم". ورد كيري: "ونحن أيضاً نتمنى ذلك".

وأثارت خطوة كيري هذه نوعاً من السخرية بين صفوف الفلسطينيين الذين اعتبروا أنها تعبر "عن فشل الزيارة" وتعكس "خيبة الأمل من الجهود الأميركية".

وعلّق أحد الفلسطينيين على صورة لكيري نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تناوله الشاورما والكنافة قائلاً: "بدنا إياك تلاقي حل للقضية الفلسطينية مش تاكل كنافة وتواصل سياسة تخديرنا". وكتب ثانٍ: "عسى ألا تكون شاورما فاسدة رغم أنو ما حتأثر فيه"، وأضاف ثالث: "شكلو جوعان بس منيح ما يصير فيه مثل اللي سبقوه".