بيع قطعتي شمام في مزاد ياباني مقابل 12 ألف يورو

بيعت قطعتا شمام في مزاد في اليابان مقابل 12 ألف يورو، الجمعة 24 مايو/أيار، وهو أعلى مبلغ تم تسجيله مقابل بيع فاكهة حتى الآن.

واشترى بائع بالجملة هاتين الفاكهتين، اللتين بلغ وزنهما معا 3.7 كلغ، مقابل 1.6 مليون ين، ما يوازي سعر سيارة صغيرة.

وفي اليابان، التي تعشق هذه الفاكهة المميزة بشكلها ولونها الرائعين ونكهتها اللذيذة، لا يتردد المواطنون في شراء هذه التحف الفنية التي تقدمها الطبيعة مهما كان ثمنها. إلا أن سعر هذا الشمام، المسمى محليا "يوباري"، والذي يعتبر سلعة فاخرة ويباع في صناديق خاصة، مرتفع جدا.

ونُظم المزاد بالسوق المركزية في مدينة سابورو الواقعة في جزيرة هوكايدو، التي تضم مدينة يوباري، والتي سمي الشمام تيمنا بها.

ويُعتبر المبلغ الذي دفعه الشاري، ثالث أكبر مبلغ يتم دفعه مقابل قطعتي شمام في اليابان. ويعود الرقم القياسي في هذا المجال الى العام 2008 عندما بيعت قطعتا شمام "يوباري" مقابل 2.5 مليون ن ين (19 ألف يورو).