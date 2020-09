مورغان فريمان يغطّ في النوم مباشرة على الهواء

فاجأ النجم الأميركي اللامع، مورغان فريمان، معجبيه عامة، ومشاهدي مقابلة تلفزيونية خاصة، أجريت معه ومع الممثل البريطاني مايكل كاين، عندما غطّ في النوم لدرجة فقد التحكّم برأسه.

ويبدو أن فريمان، البالغ من العمر 75 سنة، أنهكه التعب والتحضير لإطلاق فيلمه الجديد "أنت تراني الآن "Now you see me ، حتى غطّ في النوم لأول مرة عندما كان صديقه الممثل كاين، يجيب عن سؤال خلال المقابلة، ليعود ويغفو مرة ثانية. وعلى الرغم من أن المقابلة كانت للترويج لفيلم فريمان وكاين الجديد، فإن ذلك لم يحلُ على ما يبدو دون نومه.

وفيما كان الكلام موجهاً إلى كاين "80 سنة" شوهد فريمان، الحائز على جائزة أوسكار، مغمض العينين وفي مرحلة ما أهوى رأسه إلى الأمام، ما يشير إلى أن نومه كان عميقاً. وحاول فريمان بعدها متابعة الحديث وحرّك رأسه وعينيه وتمكّن من الإجابة عن سؤال طرح عليه.