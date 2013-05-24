نائب من حزب أردوغان يهدي أنجلينا جولي المشمش

أرسل نائب تركي إلى الممثلة الأميركية أنجيلينا جولي، هدية عبارة عن مشمش من منطقة ملاطيا ليهنئها بالسلامة بعد خضوعها لعملية استئصال ثدييها.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن عمر فاروق أوز، النائب عن منطقة ملاطيا، والذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، أرسل لجولي المشمس الذي تشتهر به هذه المنطقة، والذي يقول إنه يحمي من الأمراض مثل السرطان وأمراض الكبد والأزمات القلبية.

وفي إطار تعليقه على الخبر، أعلن أوز الثلاثاء الماضي أنه أرسل مشمشاً من ملاطيا، إلى القنصلية العامة في لوس أنجلوس، لتوصلها إلى أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة إلى جانب نشاطاتها الفنية، متمنياً لها الشفاء.

وكانت جولي أعلنت الأسبوع الماضي أنها خضعت لعملية استئصال الثديين، لأنها تحمل موروثة فيها خلل يزيد خطر إصابتها بسرطان المبيض والثدي.

