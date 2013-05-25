صورة ورسالة نادرتان لأوباما تعود إلى 34 سنة ماضية

نشرت مجلة "تايم" في عددها الأخير الصادر في 23 مايو/أيار صورة نادرة للرئيس الأميركي باراك أوباما، حين كان في السابعة عشرة من عمره، يحتفل مع أصدقائه، بمناسبة تخرجه من الثانوية العامة.

وتعود الصورة، التي نشرت إلى جانب صور أخرى، في العدد الأخير من المجلة، إلى سيدة تدعى كيلي ألمان، كانت زميلة باراك أوباما في الثانوية في هاواي. ويظهر أوباما في الصورة وهو يحيط خاصرتها بذراعه، إضافة إلى صديقه المقرب في ذلك الحين، غريغ أولمي، وفتاة ثانية تدعى ميغان هيوز.

بالإضافة إلى الصور تنشر المجلة رسالة كان كتبها أوباما لصديقته كيلي على كتابها المدرسي السنوي، يقول فيها: "كان من الرائع التعرف إليك هذا العام، فأنت بالغة العذوبة والذكاء. أتمنى أن نبقى على تواصلنا هذا العام، وإن كان غريغ لن يكون موجوداً اتصلي بي وسوف أقدم لك الغداء. حظاً سعيداً لك في كل شيء، صديقك باري أوباما".

من جهتها وصفت أولمان التي أعطت الـ "تايم" حق نشر الصور والرسالة، تلك الفترة بالسعيدة قائلة: "كان أوباما وغريغ صديقين لا يفترقان، وكانت أوقاتاً سعيدة حقاً".