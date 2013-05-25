كلب أبيض يسرق الأضواء من مايكل دوغلاس في "كان"

سرق كلب أبيض أجعد الشعر الأضواء من نجم هوليود مايكل دوجلاس بفوزه بجائزة سعفة الكلب، التي أقيمت على هامش مهرجان كان السينمائي يوم الجمعة.

وعلى الرغم من إشادة النقاد في مهرجان كان بدوجلاس على أدائه لشخصية ليبراس في فيلم "خلف الشمعدان"Behind the Candelabra من إخراج ستيفن سودربرج، إلا أن الكلب "بيبي بوي" الأعمى المملوك لعازف البيانو اللامع هو الذي خطف الضوء من النجم السينمائي بفوزه بجائزة سعفة الكلب وهي طوق جلدي مكتوب عليه سعفة الكلب.

وتقام مسابقة سعفة الكلب سنوياً على هامش العروض الرسمية لمهرجان كان لتكريم الكلاب صاحبة الأداء الأبرز.

وفي هذا السياق، قال توبي روز منظم المسابقة إن جمهور المشاهدين انبهر "بجمال" "بيبي بوي" الذي تجمع حالته الصحية المتدهورة بين ليبراس ورفيقه الشاب الجديد. وأضاف روز "خلال العامين أو الثلاثة الماضية رأينا الكثير من الأفلام التي تظهر فيها الكلاب، بغرض تحقيق أعلى الإيرادات.. وهي تفعل ذلك بالتأكيد".