أولاد برازيليون يمارسون رياضة ركوب الأمواج مودعين الفقر

وجد أولاد فقراء من ريو دي جانيرو في البرازيل طريقة ممتعة لوداع حياة الفقر، إذ أنشأ أحد رياضيي ركوب الأمواج نادياً متخصصاً أعطى فرصة لكثير من الأولاد لأن يغيروا حياتهم إلى الأفضل وترك الحياة القاسية التي عاشتها عائلاتهم.

أندرسون دي سيلفا، البالغ من العمر 12عاماً، نجمه بدأ يسطع في سماء هذه الرياضة الخشنة، حيث تملأ صوره الصحف والمجلات.

و يستيقظ أندرسون باكراً ويهرع إلى شاطئ كوباكابانا الشهير ويبدأ مغامرته مع الأمواج العاتية قبل أن يعود إلى مدرسته، وهذه الرياضة ليست هواية بالنسبة له ولكنها وسيلة للحصول على حياة أفضل.