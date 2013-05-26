رقصة "الرئيس" تحجب موقع "يوتيوب" في طاجيكستان

أقدمت السلطات في جمهورية طاجيكستان أمس السبت على حجب موقع "يوتيوب"، ورجح الكثيرون ان يكون هذا الاغلاق متصل بفيديو نشر على الموقع لرئيس الدولة وهو يرقص.

وتلقى مزودو خدمات الإنترنت في طاجيكستان تعليمات، ارسلت عبر رسائل نصية قصيرة، تلزمهم بإغلاق الموقع المخصص لعرض مقاطع الفيديو، دون ذكر الاسباب.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن رئيس اتحاد مزودي الإنترنت في طاجيكستان قوله: "أردنا معرفة السبب وراء حجب موقع "يوتيوب" من مدير الاتصالات، إلا أنه لم يجيب على مكالماتنا".

تجدر الاشارة الى أنها المرة الثالثة التي تغلق فيها طاجيكستان موقع "يوتيوب" منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

وتأتي عملية الحجب الجديدة بعد أيام على نشر مقطع فيديو لزفاف ابن الرئيس الطاجيكي في عام 2007، حيث ظهر فيه الرئيس يرقص ويغني أمام المدعوين، ما أثار جدلاً واسعاً في طاجيكستان. وكان الفيديو، ومدته اربع دقائق، قد تم عرضه أولاً على قناة "كي بلس" المعارضة.

يُذكر أن إمام علي رحمانوف يحكم طاجيكستان منذ 20 عاماً، وله سبع بنات وابنان. وأجرى رحمانوف تعديلات دستورية تمكنه من الترشح لولاية جديدة مدتها سبع سنوات في الانتخابات القادمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.