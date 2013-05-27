شجار بين نائبين يتطور لضرب وركل في البرلمان الأردني

نشبت مشاجرة مساء أمس الأحد، بين النائبين يحيى السعود ومعتز أبو رمان، خلال جلسة مجلس النواب، إثر مقاطعة السعود لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أثناء إلقاء كلمته.

وجاءت مقاطعة السعود أثناء إلقاء رئيس الوزراء النسور كلمة في البرلمان، فتدخل النائب أبو رمان، مطالباً السعود بعدم مقاطعة كلمة الرئيس، ما أدى إلى غضب السعود، وقام بإلقاء كوب ماء عليه، فرد أبو رمان بالمثل، وسط صراخهما على بعضهما.

رئيس المجلس، سعد هايل السرور، تدخل لفض الخلاف، وقال إن ما جرى بعيد كل البعد عن لغة الحوار والنقاش، ولا يمت للديمقراطية بشيء، معتبراً أن ما جرى يعد إساءة للمجلس، كما قدم اعتذاره للإعلام وللمواطنين على ما حدث.

وجرت أحداث مشابهة من قبل في البرلمان الأردني، حيث أقدم النائب في البرلمان الأردني، شادي العدوان، على محاولة إشهار سلاحه في قاعة البرلمان أمس الأربعاء، وحاول النائب استخدام مسدسه مع الفوضى التي سادت القاعة احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية، ما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.

وجرت واقعة أخرى في يوليو/تموز من العام الماضي، حين دخل نائبان أردنيان في مشادة كلامية في برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة قبل أن يشهر أحدهما سلاحه مهدداً وينقطع البث.