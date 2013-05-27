"العربية" تنظم ورشة نقاش حول برامج الحوار التلفزيوني

دعا نادي دبي للصحافة وبالتعاون مع قناة "العربية" الإخبارية كافة المهتمين لحضور ورشة نقاش حول البرامج الإعلامية الحوارية التلفزيونية، بمشاركة نخبة من ممثلي وسائل الإعلام والباحثين وطلبة الإعلام من جامعة زايد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في مقر النادي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

يدير الورشة الإعلامي سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، ويتحدث فيها كل من الإعلامية منتهى الرميحي مقدمة برنامج بانوراما، والإعلامي محمود الورواري مقدم برنامج "الحدث المصري"، لتسليط الضوء على تجربتهما كنموذج على البرامج الحوراية، وسيتحدثان عن مواقف حصلت معهما خلف كواليس الشاشة، وكيفية إدارة البرامج الحوارية لتحقيق أكبر قدر من موضوعية الطرح والمصداقية والتوازن في عرض الآراء ووجهات النظر.

وينظم نادي دبي للصحافة هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف الإعلاميين على مدار العام، وتأتي في ظل ما تم رصده من نمو متسارع في عدد القنوات الفضائية في الوطن العربي، حيث حدث في السنوات الثلاث الماضية انتشار غير مسبوقٍ لعدد من البرامج الحوارية والمعروفة ببرامج "التوك شو"، والتي تتنافس فيما بينها، وعن تحمل مدراء هذه البرامج لمسؤوليات أكبر في ظل الطبيعة الخبرية التي تقدمها للجمهور، والتي تتطلب إلى جانب رأي المتحاورين، استخداماً أكبر للحقائق والمعلومات والبيانات.

وفي ظل اتهام بعض القنوات، بأن برامجها الحوارية ساهمت في بث التفرقة بين أطراف الحوار، وتحولت إلى ساحة لبث الفتن بدلاً من أن تكون لتقريب وجهات النظر وتعزيز ثقافة الحوار وترسيخ تبادل الأفكار ومقارعة الحجة بالحجة.