اللون الأحمر يغري النساء في فترة الخصوبة

أظهرت دراسة كندية حديثة أن فترة الخصوبة تؤثر على اختيار المرأة للألوان، وشملت تلك الدراسة التي نوقشت نتائجها في الاجتماع السنوي للعلوم النفسية وستنشر في دورية العلوم النفسية، 124 امرأة بعمر 18-47 سنة سئلن عن لون القميص الذي يرتدينه، بالإضافة لتاريخ آخر دورة شهرية لديهن، وذلك لتحديد فترة خصوبتهن، التي غالباً ما تكون في الأيام 6-14 بعد بداية الدورة الشهرية.

ولوحظ في النهاية، أنّ احتمال كون المرأة بفترة الخصوبة أعلى بـ 3 مرات عند النساء اللواتي يرتدين اللون الأحمر أو الزهري، إلا أن عيب هذه الدراسة أنها لم تشمل عيار الهرمونات عند النساء، التي تسجل مستويات أكثر دقة لتحديد فترة الخصوبة. وفي حين لم يُعرف السبب وراء ارتداء المرأة للون الأحمر في فترة الإباضة والخصوبة وسبب ظهورها بمظهر أكثر جاذبية، إلا أن الجواب قد يكمن في الدراسة اللاحقة التي قام بها نفس الفريق، والتي بينت أن النساء أكثر ميلاً لارتداء الأحمر في فصل الشتاء من فصل الصيف.

وقد فسر الباحثون ذلك بأن النساء يسعين لجذب الانتباه مستعينات باللون، عندما لا يملكن وسيلة أخرى للفت الانتباه كارتداء القليل من الثياب في فصل الصيف على سبيل المثال.

إلى ذلك، بينت دراسة سابقة أن للون تأثيراً على طريقة تقدير الرجال للجمال، إذ إنهم كانوا أشد إعجاباً بنفس المرأة عند مشاهدة صورتها بالقميص الأحمر.

