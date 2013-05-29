مزاد على مخطوطة من القرآن نجت من حريق الأزهر في 1798

ستعرض مخطوطة من القرآن انتشلها مستشرق في حملة بونابارت من النيران التي اندلعت في مكتبة الأزهر في العام 1798، في مزاد علني ينظم في التاسع من يونيو//حزيران في منطقة بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وتقدر قيمة هذه المخطوطة المؤلفة من 47 صفحة بما بين 13 ألفا و20 ألف يورو، وفق دار "أوزونا" القيّمة على هذا المزاد.

وقد أدت الحملة العسكرية الفرنسية على مصر في العام 1798 إلى تشكل حركة مقاومة مصرية اتخذت من مسجد الأزهر مقرا لها. وقمع بونابرت هذه الحركة قمعا شديدا، وقصف الحي بمسجده وجامعته.

وانتشل الشاب جان جوزيف مارسيل (1776 - 1854) الذي شارك في الحملة هذه المخطوطة من النيران عند قصف المسجد.